Moregallo: sub colta da malore dopo l'immersione

Paura questa mattina in località Moregge, sulla strada per il Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario, per una sub colpita da malore.

Sfortunata protagonista una donna, immersasi nelle acque del lago in una zona in cui questa disciplina è molto praticata. Per cause ancora da accertare, forse una risalita troppo rapida, la donna ha accusato un malore appena riemersa in superficie. Subito è stato fatto partire l'allarme ai soccorsi.

Sul posto sono giunte l'ambulanza della Croce rossa di Valmadrera e l'automedica. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo, le sue condizioni al momento non sembrerebbero preoccupanti.