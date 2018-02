Lecco. l'Interforze premia Franco Morizio, comandante della Polizia Locale prossimo al pensionamento

Dalla metà di marzo 2018 il Comandante del corpo di Polizia Locale di Lecco Franco Morizio andrà in pensione, cedendo il posto al subentrante Paolo Borgotti dopo dieci anni di attività in città (e non solo). A margine della presentazione del XXII Trofeo Interforze della Provincia di Lecco, il Coordinatore Filippo Di Lellio, anche presidente dell'Assofinanzieri di Lecco, ha voluto premiare il Comandante con una targa di riconoscimento "per la sua instancabile collaborazione", la cui consegna è stata accompagnata da un fragoroso applauso.

Il Comitato Forze di Polizia - Tempo libero - riunisce Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Croce Rossa Italiana e I.P.A. (International Police Association).

Il Comandante Franco Morizio a gennaio è stato premiato con un encomio solenne consegnatogli dai rappresentanti del Comune di Lecco durante le celebrazioni di San Sebastiano.