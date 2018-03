La Valsassina a "Linea Bianca": Simone Moro presenta il suo libro sul Grignone

La Rai è in Valsassina per registrare uno speciale da mandare in onda all'interno della trasmissione "Linea Bianca", dedicata alle montagne italiane che viene trasmessa ogni sabato alle 14, e ha fatto tappa sui 2410 metri sopra il livello del mare del Grignone. Picozza piantata nella neve, sole in faccia, corde, ramponi e una copia di "Devo Perchè Posso", suo ultimo libro, il famoso alpinista bergamasco Simone Moro, da poco tornato dalla sua spedizione in Siberia, ha partecipato alla registrazione insieme ai presentatori Massimiliano Ossini e Luca Zani, che, come detto, sarà incentrata sulla valle lecchese.

La foto dei tre, scattata da Claudio Ghezzi e postata sul gruppo "Amici del Rifugio Brioschi", ha ottenuto una cascata di commenti e reazioni positive. La puntata dedicata alla Valsassina verrà mostrata ai telespettatori il prossimo 24 marzo.