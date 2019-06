Valsassina: morso da un serpente, uomo finisce in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Moggio, in Via Rancilio: un uomo di 35 anni è stato infatti morso a un braccio, con ogni probabilità da una vipera.

L'uomo, subito dopo il fatto, ha manifestato una forte reazione locale all'arto, e per lui è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze 112. Areu ha inviato sul posto un'ambulanza del Soccorso introbiese, e successivamente l'elicottero da Bergamo il cui personale si è incaricato del trasporto del 35enne in ospedale.

Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: l'uomo è stato contrassegnato in pronto soccorso da un codice giallo.