Costamasnaga: tragedia in paese, donna trovata morta in casa

Tragedia, nella mattinata di sabato 1 dicembre, a Costa Masnaga. In un'abitazione di via Alessandro Manzoni è stato infatti rinvenuto il corpo di un'anziana signora di 86 anni, scoperto dai Vigili del Fuoco di Lecco una volta entrati all'interno dell'appartamento.

Constatato il decesso

La donna, spirata a cause di un arresto cardiaco, è stata visitata dal personale medico e sanitario della Croce Verde di Bosisio Parini inviato sul posto: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.