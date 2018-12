Terribile frontale sulla Statale 38, perdono la vita sei persone

Tragedia sulla Statale 38 dello Stelvio nella serata di domenica 16 dicembre in prossimità dello svincolo tra Cosio e Morbegno, in provincia di Sondrio. In un terribile incidente hanno perso la vita sei persone.

Il sinistro è avvenuto alle 22.45 circa, uno scontro frontale tra una Panda, al volante della quale si trovava J.C., 26 anni tiranese, e una 500X condotta da A.G., 50enne comasco; entrambe le vetture hanno preso fuoco subito dopo l'impatto, non lasciando scampo agli occupanti. Sul posto sono state mobilitate tre ambulanze della Croce rossa e un mezzo dell'Aat Sondrio che purtroppo non hanno potuto intervenire.

Ai Vigili del fuoco di Sondrio, intervenuti con numerose squadre sul posto per domare le fiamme, è toccato il triste compito di estrarre le vittime da quel che restava dei veicoli. A perdere la vita, oltre ai due conducenti, altre quattro persone che viaggiavano tutte sulla Panda: G.Z. 1985, N.P. 1998, C.M.1982, di Tirano, e S.S., 1976 di Bologna.

Sulla dinamica del terribile incidente sono in corso accertamenti della Polizia stradale di Bellano. Pare comunque probabile che a causarlo sia stato uno dei due veicoli entrato contromano sulla Statale 38 allo svincolo. L'arteria viabilistica è rimasta chiusa a lungo, fino a tarda notte, per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi distrutti dall'incidente.