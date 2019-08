«Ciao Davide, i tuoi sogni continueranno a correre sulle tue montagne»

Il mondo dello skyrunning e della corsa in montagna piange la scomparsa di Davide Lino Invernizzi, strappato alla vita a soli 31 anni da un tragico incidente stradale nel giorno di Ferragosto. Sono decine i messaggi di cordoglio e ricordo che da ieri si susseguono sui social network da parte degli amici - sia runner sia organizzatori di eventi - che con Lino condividevano la passione per lo sport e l'alta quota.

A cominciare, naturalmente, dai compagni del Team Pasturo, il club del suo paese e per il quale gareggiava. «Vogliamo ricordarti con il sorriso che catturava e trasmetteva entusiasmo - si legge nel post pubblicato - Hai messo tutto il tuo cuore e la tua passione nel Team Pasturo, orgoglioso di indossarne sempre la divisa. Il destino ha voluto portarti via dalla nostra visione terrena ma quello che hai fatto e quello che hai dato rimarrà per sempre in ognuno di noi!!! Là in cielo, al fianco di Gabriele ci dovrai guidare con il vostro sorriso e la vostra passione».

Si prosegue con ZacUp, la Skyrace del Grignone, per la cui organizzazione Lino dedicava tempo e impegno: «Il tuo sorriso e il tuo sguardo luminoso saranno sempre nei nostri cuori - si legge sull'account Facebook ufficiale - I tuoi progetti e i tuoi sogni continueranno a correre sulle tue montagne e nulla resterà incompiuto».

La pagina ufficiale del Giir di Mont, altra gara nel cuore di Invernizzi, lo ha celebrato così: «È stato un piacere avere fra noi un campione, ma soprattutto un amico. Ciao Lino».

Un ricordo è stato pubblicato dal Carvico Skyrunning Asd, così come dal comitato organizzatore della Runvinata che si è stretto attorno alla famiglia di Davide: «Un abbraccio fortissimo anche agli amici del Team Pasturo Asd che già l'anno scorso hanno dovuto piangere Gabriele Orlandi Arrigoni. Vi siamo vicini».

Commosso il pensiero dei Falchi Lecco, che sulla propria pagina Facebook hanno voluto citare un aneddoto relativo alla ZacUp del 2018.

Post dedicati alla memoria di Invernizzi - fra i numerosi - dall'Associazione sportiva Premana, dalla Corsa a coppie dell'Innominato di Vercurago, da Sportdimontagna di Maurizio Torri. «Volevi farmi piangere? Ci sei riuscito - ha scritto Torri - Ciao Lino sei e resterai un amico speciale. Una delle migliori persone che abbia mai conosciuto. Oggi per me è un giorno triste, tristissimo».

Anche Gianluca Cine Corti, speaker di tante skyrunning, ha rivolto un pensiero all'amico prematuramente strappato alla vita. «La tua simpatia incontenibile mancherà a me e a tutti... anzi... ai tanti che ti vogliono bene».