Si ribalta con l'auto a Morterone, necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 8.30 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Morterone per prestare aiuto a un anziano rimasto ferito in un incidente. Dopo una breve ricerca la squadra dei pompieri, giunta prontamente sul posto con un'autopompa serbatoio, ha soccorso l'uomo coinvolto nel ribaltamento della propria vettura.

L’intervento, portato avanti nel bosco a lato della Sp63, è stato particolarmente impegnativo per via delle condizioni impervie del terreno e del maltempo. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 75 anni. L'allarme al 118 era stato inizialmente lanciato in codice rosso, poi l'ambulanza ha trasportato il paziente in ospedale in giallo. Il soccorso tecnico urgente è durato circa 4 ore.

