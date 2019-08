Gordona, tragico incidente in Valchiavenna: due morti

Tragedia in Valchiavenna: due persone, impegnate in una sessione di canyonig con degli amici, hanno perso la vita nella serata di venerdì. Come riportato da SondrioToday.it, con il passare del tempo il conteggio delle vittime è salito: uno dei due era austriaco, l'altro tedesco; illesi gli atrli cinque che erano con loro. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri sera, quando il gruppo di ragazzi non era rientrato nell'agriturismo dove alloggiava.

Cinque illesi, due morti

Due persone, un uomo di 41 anni, CPT le iniziali, cittadino austriaco, e un altro di 48 anni, HPA, cittadino tedesco, hanno perso la vita in Valchiavenna mentre praticavano torrentismo. Poco prima dell’una, il gestore dell’agriturismo dove il gruppo (sette persone di lingua tedesca) era in alloggio si è allarmato e ha segnalato il mancato rientro. Le informazioni erano abbastanza precise e indicavano che erano usciti per fare canyoning in Val Pilotera. Una squadra del Cnsas, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, è partita subito, con tecnici alpini e tecnici di soccorso in forra (squadra regionale lombarda).

Hanno individuato i cinque che si trovavano fuori dal torrente ma mancavano due persone, che si erano calate nella cascata. I soccorritori si sono calati e hanno visto uno dei due uomini intrappolato nelle corde, senza vita, sotto il getto della cascata. Mentre provvedevano al recupero, all’alba le condizioni di luce sono migliorate ed è quindi stato possibile localizzare anche il secondo disperso, che si trovava in una pozza circa 300 metri più a valle. L’uomo è stato avvistato dal ponte. Il recupero dei due corpi è stato particolarmente complesso e impegnativo, in un caso eseguito tramite la tecnica del contrappeso, data anche la forte portata d’acqua all’interno della cascata. Sul posto anche l’elicottero decollato da Bergamo, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Le operazioni di recupero si sono concluse in mattinata.