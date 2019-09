Morto il 17enne vittima dell'incidente in moto a Montevecchia

È purtroppo morto all'ospedale San Gerardo di Monza dove era arrivato in condizioni disperate, in elisoccorso, dopo un incidente stradale Emanuele Cosentino, 17 anni, di Seregno.

Il tragico schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 settembre, a Montevecchia, nella Brianza lecchese mentre il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo è finito contro un furgoncino in via Belvedere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 in codice rosso insieme all'elicottero, ai Vigili del Fuoco di Lecco e alla Croce Bianca di Merate.

Nella giornata di oggi, mercoledì, è sopraggiunto il decesso, confermato dal nosocomio monzese dove si sono concluse le procedure di morte cerebrale. La famiglia del ragazzo ha acconsentito alla donazione degli organi.

La notizia su MonzaToday