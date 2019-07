È morto il 18enne recuperato nell'Adda a Calolzio

Purtroppo non ce l'ha fatto il 18enne disperso e recuperato dopo due ore di ricerche nell'Adda a Calolzio. Cazacu Nicolae Dorin è deceduto oggi in ospedale dove era stato trasportato d'urgenza in condizioni già molto critiche dopo essere stato stato portato a riva in arresto cardiaco.

Una tragedia terribile consumata nel pomeriggio di ieri, giovedì. Il ragazzo, in compagnia di un'amica calolziese, aveva raggiunto la riva all'altezza del ponte Cesare Cantù, tuffandosi nel fiume. Non vedendolo tornare era subito scattato l'allarme in codice rosso al 118 con i soccorsi subito attivati in forza: vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Proprio i pompieri hanno trovato il ragazzo nell'acqua riportandolo subito a riva, dopo una prima attività di rianimazione da parte dei Volontari del Soccorso, il trasporto a sirene spiegate in ospedale.

Ma per Cazacu Nicolae Dorin, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 23 luglio, non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Il suo cuote ha smesso di battere nella notte.