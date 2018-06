Incidenti in montagna: cinque interventi in quota, muore un uomo a Bobbio

Domenica molto intensa per il personale medico in azione sulle montagne lecchesi. Nel primo pomeriggio un uomo di 70 anni è deceduto mentre stava camminando tra lo Zucco dell'Angelone e la Cappellina di Sant'Eustachio: stando a quanto fin qui ricostruito, l'escursionista sarebbe stato stroncato da un malore, che avrebbe reso purtroppo inutili i soccorsi inviati, per mezzo aereo, dalla base di Sondrio.

La giornata odierna è stata caratterizzata dagli interventi in quota: sempre a Barzio, sullo Zucco Pesciola, il personale medico e la XIX Delegazione Lariana hanno prestato soccorso a una persona rimasta ferita a causa di una caduta. Le condizioni, in questo caso, sono decisamente meno gravi di quelle descritte in precedenza. Il personale di soccorso è stato inviato sul posto mediante un elicottero inviato da Milano.

Poco prima di mezzogiorno, sempre il medesimo mezzo milanese è stato mandato verso il Medale per recuperare un 64enne, che ha accusato un malore, fortunatamente lieve, mentre stava raggiungendo la croce posta in vetta. Da segnalare un intervento del Soccorso Alpino sulla via Invernale che conduce al Rifugio Brioschi: dove una persona è stata soccorsa in codice giallo; anche in questo caso nella zona è stato mandato l'elicottero milanese.

Poco prima delle 16 l'elisoccorso è entrato in azione, inviato da Villa Guardia (Como), per soccorrere un bambino di 10 anni caduto poco sotto la piana di San Tomaso