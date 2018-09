Calolziese muore in vacanza in Grecia. Domani il rientro della salma

Rientrerà domani, venerdì, dalla Grecia la salma di Marco Galbusera, calolziese scomparso lo scorso 21 settembre in seguito alle complicazioni di un grave malore.

Galbusera, 62 anni, nato e cresciuto a Calolzio ma da qualche anno residente a Caprino Bergamasco con la moglie, si trovava in terra ellenica per trascorrere un periodo di vacanza. In pensione da poco tempo dopo una lunga carriera di informatore farmaceutico, a stroncarlo sono state le complicazioni di un ictus.

A seguito del malore, infatti, Marco Galbusera è stato ricoverato in un ospedale universitario della zona di Patrasso a circa 200 chilometri di distanza dalla sua località di villeggatura; nonostante i primi, apparenti segnali di miglioramento, è deceduto nel sonno a tre giorni dal ricovero.

«Marco era una persona molto brava nel suo lavoro - lo ricorda il fratello, Sergio Galbusera - aveva vinto anche dei premi per l'efficienza e i risultati raggiunti, gestiva tutta l'area della Bergamasca per conto di una nota azienda di prodotti per bimbi. Era capace di fare qualsiasi cosa, quando lo chiamavi si dimostrava sempre disponibile a dare una mano».

La salma verrà riportata in Italia nella giornata di venerdì. I funerali di Marco Galbusera, molto conosciuto in tutta la Valle San Martino, si svolgeranno sabato alle ore 14 nella sua Calolziocorte, officiati nella Chiesa Arcipresbiterale di San Martino.