Tragedia in Grignetta: recuperato nella notte il cadavere di un escursionista

Tragedia della notte in Grignetta, dove il corpo di un escursionista di 53 anni (R.B.), probabilmente residente nel rione di Germanedo, è stato recuperato da un canalone. Caduto nel vuoto durante la fase di discesa, non ha avuto purtroppo scampo: poco prima delle ore 2 sono entrati in azione i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, supportati da un elicottero, e hanno proceduto con il recupero della salma.

Alle operazioni di recupero hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i carabinieri.