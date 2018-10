Tragedia a Valmadrera: 48enne morto in abitazione, Carabinieri al lavoro

Un uomo di 48anni è deceduto - come riportato dalla centrale operativa di Areu - nella serata di giovedì a Valmadrera, in Via Preguda, in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime informazioni raccolte, ancora frammentarie e non confermate, si tratterebbe di una caduta fatale all'interno della proprietà di un condominio. Sul posto sono intervenuti, dalla 22 sino alla mezzanotte, un'ambulanza della Croce rossa di Valmadrera e un'automedica dell'Aat Lecco.

Al momento in cui scriviamo, all'interno del cortile - poco fuori Parè, verso il centro città - sono ancora presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.

(Seguiranno aggiornamenti non appena possibile)

