Barzio: tragedia sullo Zucco Angelone, arrampicatore cade durante la scalata e perde la vita

Un uomo residente a Ballabio del 1948, R.T. le iniziali, ha perso la vita oggi nella zona dello Zucco Angelone, comune di Barzio. Era uscito per andare in montagna, come faceva spesso. Il mancato rientro ha allarmato la moglie, che ha chiesto aiuto. Le ricerche sono partite intorno alle 16:30. La sua auto era parcheggiata nel piazzale della funivia che sale verso Bobbio.

Cade per quindici durante l'arrampicata e perde la vita

Le ricerche si sono concentrate su alcune placche della zona e sul quarto settore l’uomo è stato ritrovato, riverso a terra. Secondo i primi accertamenti, è caduto per una quindicina di metri mentre stava arrampicando con una particolare tecnica di autoassicurazione. Il medico, arrivato sul posto mediante l'ausilio di un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) ha constatato il decesso.