Moto contro auto, biker lecchese soccorso d'urgenza

Grave incidente sabato mattina lungo strada Statale 42, a Braone in provincia di Brescia: coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio nello schianto è stato il 66enne che guidava la due ruote: dopo l'impatto, l'uomo è stato sbalzato dalla sella. Nella bruttissima caduta, il biker, di casa nel Lecchese, ha rimediato gravi traumi ed è stato trasportato, in eliambulanza, al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Immediato l'allarme, in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. L'esatta dinamica dello schianto, avvenuto intorno alle 12.30, è al vaglio dei Carabinieri di Breno: stando ad una prima ricostruzione, la due ruote avrebbe tamponato l’auto che era ferma a causa del traffico molto intenso. Viabilità nel caos con lunghe code in direzione del Tonale.