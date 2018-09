Accusa un malore e cade dalla moto: motociclista grave in ospedale

Sarebbe stato un malore a causare la caduta di un motociclista a Valmdadrera, poco dopo lo scattare delle 8.30 di lunedì 3 settembre. L'uomo, accusato il malessere, sarebbe caduto a terra dal suo scooter a poca distanza dall'incrocio tra via XXV Aprile e via Roma: intervenuti in codice rosso, i volontari della Croce Rossa di Lecco hanno effettuato le operazioni di primo soccorso direttamente sul posto, supportati da una pattuglia della polizia locale che ha diretto il traffico e garantito l'incolumità della squadra al lavoro.

Al termine, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Manzoni" di Lecco.