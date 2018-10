Carenze igienico-sanitarie e lavoratori irregolari: maxi multa per un ristoratore del centro

Venerdì 12 ottobre i Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno svolto in questo capoluogo un servizio straordinario di controllo del territorio unitamente ai militari del N.A.S. di Brescia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco.

Nel corso dei controlli è stata verificata l’attività di un ristoratore del centro cittadino al quale sono state contestate sanzioni per carenze igienico-sanitarie e per l’impiego di due lavoratori irregolari, elevando sanzioni per oltre quarantacinquemila euro, nonché l’eventuale sospensione dell’attività, in difetto del pagamento delle sanzioni.