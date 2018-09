Abbandono dei rifiuti e cani senza guinzaglio: settecento euro di multe in meno di sette giorni a Pescate

Settecento euro di sanzioni sono state comminate in nemmeno una settimana dal sindaco (e capo della Polizia Locale) di Pescate Dante De Capitani. Il primo cittadino e gli agenti hanno dato seguito alla recente direttiva, volta a punire chi sporca abbandonando i rifiuti e lascia i cani liberi dal guinzaglio. Nello specifico, multe per quattrocento euro sono state elevate per l'abbandono di cartacce e ulteriori trecento per l'aver lasciato liberi i quattro zampe all'interno dei parchi pubblici a lago.

«Nessun pescatese tra i multati»

«Nessuno dei trasgressori è cittadino pescatese e questo mi fa piacere: vuol dire che i miei cittadini le regole di comportamento nei parchi le conoscono e le seguono - spiega il sindaco Dante De Capitani -. In tutti i nostri parchi queste regole sono affisse, ma ancora troppa gente le ignora. Allora, il metodo più efficace rimane la sanzione. La rete di segnalazioni che i cittadini mi fanno, la presenza di agenti in borghese nei parchi e le nostre telecamere permettono di avere sotto un buon controllo quello che avviene nelle nostre zone a lago, sempre frequentatissime. Le regole sono inutili se non si fanno rispettare. A Pescate questo avviene, perché con le regole rispettiamo anche l'ambiente in cui viviamo».