Tragedia a Premana: anziana muore investita da un furgone.

L'incidente è avvenuto in Via Roma, in pieno centro, nei pressi della chiesa, intorno alle 10.30. Dalle informazioni raccolte pare che la donna, 89 anni, sia stata colpita da un mezzo pesante che faceva manovra in retromarcia. Il conducente, dunque, non avrebbe visto passare dietro il veicolo l'anziana, che sarebbe caduta e rimasta incastrata sotto le ruote.

Immediata la chiamata al 118 con l'arrivo sul posto di due ambulanze, della Croce rossa di Premana e dell'AAt Lecco, mentre da Milano è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso. Intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in atto le operazioni necessarie a estrarre il corpo della donna da sotto il furgone. Le condizioni della 89enne sono tuttavia parse subito gravissime, tali da causarne la morte nei minuti successivi a causa delle lesioni riportate.

In Via Roma si sono portate anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.