Muore mentre pulisce il pozzetto: fatale la caduta nel tombino

Tragedia questa mattina nella vicina Erba. Davvero assurda la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di un uomo di 71 anni in Via Cattaneo. L'anziano erbese è scivolato nel tombino condominiale dove pare fosse impegnato in opere di manutenzione.

Secondo le prime testimonianze, il 71enne stava pulendo il pozzetto nel tunnel dei garage dell'edificio quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio cadendo all'interno del tombino.

Fatale la lesione riportata alla testa, e non si esclude che l'uomo possa essere rimasto stordito dalle forti esalazioni. L'episodio sarebbe accaduto intorno alle 7 ma l'allarme è scattato soltanto alle 9, quando la moglie non lo ha visto rientrare in casa.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con un'autopompa da Erba e i sanitari del 118, ma per lo sfortunato pensionato era già troppo tardi. A ricostruire la dinamica della tragedia saranno ora i Carabinieri.