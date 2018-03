Muore sotto il treno, mattinata tragica sulla linea Tirano-Lecco-Milano

Una tragedia sulla linea ferroviaria Tirano-Milano ha scosso la domenica mattina.

Un uomo - di cui non si conoscono le generalità - ha perso la vita travolto da un treno in transito intorno alle 6.30 di oggi fra Ponte in Valtellina e Tresenda. Sul posto si sono portati subito i Carabinieri del Comando provinciale di Sondrio e i Vigili del fuoco di Sondrio.

Il tragico episodio ha avuto immancabilmente effetti sulla circolazione ferroviaria Tirano-Milano e dunque anche per i pendolari diretti a Lecco e per quelli da Lecco diretti a Milano. I treni in partenza e in arrivo da Tirano sono stati cancellati, con un servizio di bus sostitutivi per ridurre al minimo i disagi.

Il treno 2565 (Tirano 11:08 - Milano Centrale 13:40) è partito da Sondrio con 19 minuti di ritardo, mentre il convoglio 2567 (Tirano 12:08 - Milano Centrale 14:40) è partito dalla stazione sondriese per le ripercussioni dell'investimento avvenuto nei pressi di Tresenda. La situazione è andata poi normalizzandosi. Sul sito di Trenord si trovano in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla circolazione.