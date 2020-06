Abbadia: imbratta muro lungo la ferrovia, denunciato 26enne

Imbratta un muro lungo la ferrovia ad Abbadia Lariana: denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco hanno denunciato un italiano di 26 anni per danneggiamento aggravato e per interruzione di pubblico servizio commessi lungo la linea ferroviaria Lecco-Sondrio ad Abbadia Lariana.

Gli operatori sono intervenuti a seguito della segnalazione di un capotreno che aveva notato un giovane che stava disegnando su un muro di sostegno posto di fianco alla sede ferroviaria. Il ragazzo, intercettato poco dopo sulla vicina pista ciclabile, oltre a essere sporco di vernice, è stato trovato in possesso di svariate bombolette spray e di alcuni adesivi recanti una scritta.

Successivamente, dal sopralluogo effettuato dagli agenti sul luogo indicato dal capotreno, è stata riscontrata la presenza di un murales, a caratteri cubitali, lungo circa sette metri e alto circa due, recante la stessa scritta degli adesivi sequestrati poi al ragazzo.

Il ventiseienne è stato così denunciato anche per interruzione di pubblico servizio, in quanto la sua presenza lungo la massicciata ha costretto i treni a viaggiare a marcia ridotta per scongiurare gravi incidenti.