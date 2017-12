Nameless, che colpo! Armin Van Buuren è il primo headliner annunciato

Chi ha dato (meritata) fiducia agli organizzatori del Nameless Music Festival, non rimarrà deluso. Per il suo sesto anno di vita, l'organizzazione del fortunato festival che si tiene in via Fornace Merlo a Barzio, in Valsassina, ha infatti annunciato un vero e proprio fuoriclasse come primo headliner: nel lecchese suonerà l'olandese Armin Van Buuren, che, tra le altre cose, produce "A State Of Trance", il radioshow più ascoltato del mondo.

L'annuncio è stato dato durante la Vigilia di Natale e ha fatto da apripista alla consueta sequenza di esse. Nella mattinata di mercoledì 27 dicembre gli organizzatori hanno fatto sapere che un altro olandese, il talentuoso San Holo, suonerà la sua musica tra il primo e il 3 giugno 2018.

Queste, infatti, sono le date in cui si terrà la nuova edizione del Nameless Music Festival.