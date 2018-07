Natante in difficoltà sull'Altolago, intervengono i soccorsi

Incidente nelle acque dell'Altolago nel pomeriggio di oggi. Nello specchio di lago antistante l'abitato di Colico, infatti, un natante con a bordo tre persone sarebbe andato in difficoltà, forse addirittura rovesciandosi in acqua. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i Vigili del fuoco di Lecco e un'ambulanza della Croce rossa di Colico, allertati anche i Carabinieri della locale stazione.

A quanto sembra dalla prima ricostruzione dell'accaduto, tutte e tre le persone sono state messe in salvo: un uomo è rientrato da solo a riva, mentre i suoi due compagni di gita sarebbero riusciti a raggiungere la spiaggia in un secondo momento. Allertato inizialmente anche l'elisoccorso da Sondrio, ma l'intervento del velivolo non è stato necessario.