Successone per "La Donna nella Divina Commedia" con Nembrini

La serata tenutasi al Cenacolo Francescano ha fatto registrare il tutto esaurito. Boom di accessi anche sulla diretta Facebook

“La donna nella Divina Commedia”: questo il titolo della serata promossa dal Liceo Leopardi di Lecco giovedì 8 marzo al Cenacolo Francescano, in cui Franco Nembrini ha letto alla città il XXXIII canto del Paradiso di Dante.

Più di 700 le persone in sala (di ogni età, dai liceali ai pensionati) e 1000 accessi durante la diretta streaming andata in onda sulla pagina facebook del Liceo "Leopardi" che, ad oggi, ha maturato ulteriori 4000 visualizzazioni. Una serata unica, nella quale Nembrini ha ribattezzato la Divina Commedia un “grande poema sulla donna” e, a partire dalla Vita Nova passando per Inferno e Purgatorio, ha mostrato la grandezza della donna come “l’essere che ha il misterioso potere di aiutare l’uomo nel cammino verso il suo destino, andando spesso a ripescarlo -come è accaduto a Dante- dall’Inferno”.

Una serata che ha saputo parlare a tutti, proprio grazie alla capacità di Nembrini di svelare come la grande letteratura sappia arrivare ad ogni uomo perché coglie qualcosa di vero e universale. Questo incontro si inserisce in un percorso più ampio: da alcuni mesi infatti il famoso professore bergamasco sta tenendo alcune lecturae Dantis ai ragazzi del triennio del Liceo Leopardi di Lecco; moderatore dell’incontro è stato per questo il preside del Liceo Giuseppe Meroni che ha ringraziato Franco Nembrini per la sua disponibilità ad accompagnare gli studenti, pur in un’agenda ormai fittissima di impegni considerati anche i suoi ultimi successi mediatici, in un’esperienza appassionante dello studio visto come occasione di scoperta del significato di sé e del mondo.