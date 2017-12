Il maltempo riporta la neve sulle montagne lecchesi: in serata le schiarite

Come annunciato dalle previsioni, è tornata a colpire copiosa la neve sulla Provincia di Lecco, in particolare in Valssassina, la sua "casa". In montagna e non solo si sono infatti verificati svariati fenomeni di questo tipo: come si vede dalle fotografie e dai filmati in allegati, la quota delle precipitazioni è scesa ben sotto i mille metri di quota, toccando anche la parte bassa della vallata (i video sono stati registrati a Cortenova e nei dintorni, ndr).

E' la coda del maltempo che sta colpendo tutto il lecchese a partire dalla mattinata di Santo Stefano e che si protrarrà fino alla serata odierna. Stando alle previsioni diffuse da 3bMeteo.com e dal Centro Meteorologico Lombardo, infatti, intorno alla mezzanotte il cielo sopra alle nostre teste inizierà a schiarirsi, lasciando spazio al sole fino a Capodanno, quando un'ulteriore ciclone potrebbe colpire, in maniera più lieve, la nostra Provincia.

(foto di Francesca Cantaluppi, Giuseppe Longhi e tratte dal gruppo "Amici del Rifugio Brioschi")

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery