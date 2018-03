Nibbiono: in manette marocchino che spacciava davanti alla scuola elementare

Aveva scelto i dintorni della scuola elementare per lo isolata della zona, è andata male per il giovane spacciatore 25enne di origine marocchina che ha destato sospetto fra i genitori ed è finito segnalato alle autorità.

Pedinato e arrestato dai carabinieri

Finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti O. B., 25enne di nazionalità marocchina. I militari della stazione di Costa Masnaga e di Cremella, si sono attivati dopo la segnalazione dei genitori e in operazione congiunta lo hanno sorpreso nelle vicinanze della scuola elementare nibionnese con 33 grammi di cocaina ed una somma contante di 1300 euro. Dopo il dovuto processo, per lui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.