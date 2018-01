Nibionno, tir s'incastra sotto un cavalcavia della Statale 36

Disavventura per l'autista di un mezzo pesante avvenuto nella serata di mercoledì 3 gennaio: l'uomo stava conducendo il suo mezzo sulla Strada Provinciale Briantea, nel comune di Nibionno, quando quest'ultimo si è letteralmente incastrato in un cavalcavia della Strada Statale 36. Il sinistro sarebbe stato causato dalla sporgenza, rispetto al cassone, del materiale ferroso trasportato dal tir.

Il tratto della Como-Bergamo è stato chiuso per evitare problemi legati alla sicurezza degli altri mezzi in transito. Sul posto si è portata la polizia locale di Nibionno, dopodichè si sono portate in loco anche due pattuglie, rispettivamente dei carabinieri di Costa Masnaga e della Polizia Stradale di Seregno, insieme al personale di Anas.

Lo sblocco del mezzo è stato effettuato dai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato celermente per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Al termine delle operazioni il tratto della Briantea è stato riaperto al traffico.

(Foto di Daniele Bennati/LeccoToday)

