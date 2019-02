Nibionno. Accusa un malore mentre è in strada: giovane finisce in ospedale

Personale di soccorso al lavoro, nella mattinata di giovedì 7 febbraio, in località California, frazione di Nibionno. Una giovane di diciannove anni ha accusato un malore mentre si trovava all'altezza della rotonda che regola l'intersezione con via Vittorio Veneto; si è resa necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), tramite cui è stata inviata sul posto una squadra dei volontari della Croce Verde di Bosisio Parini. Allertati anche i carabinieri.

Trasferita in ospedale

Una volta arrivati sul posto, i volontari hanno vagliato le condizioni della giovane, decidendo di trasportarla in ospedale per ulterirori accertamenti. La diciannovenne, una volta giunta presso il nosocomio, è stata accettata in codice giallo.