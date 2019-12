Scompare dopo la festa dei coscritti: ore di angoscia per Nicola Scieghi, si cerca nell'Adda

Dalla giornata di lunedì 2 dicembre a Piateda sono iniziate le ricerche di Nicola Scieghi, 31enne di Albosaggia, del quale non si hanno più notizie dalla notte tra sabato e domenica, a cavallo tra novembre e dicembre.

L' ultima volta che il ragazzo, padre di una bambina piccola, è stato visto erano le 2,30 circa di domenica 1 dicembre quando alcuni amici lo hanno lasciato davanti alla discoteca New Mexico dopo una serata passata con i coscritti delle 1988.

Stando alle prime ricostruzioni Nicola Scieghi non sarebbe mai entrato nella discoteca, scomparendo nel nulla. Anche il suo telefono risulta staccato da quel momento.

L'allarme

Non essendo la prima volta che il giovane padre non dava notizie per diverse ore i familiari hanno attesa il pomeriggio di lunedì 2 dicembre per lanciare l'allarme, rivolgendosi alle forze dell'ordine. Subito sono scattate le ricerche, partite come è logico proprio da Piateda. Al lavoro vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e diversi volontari.