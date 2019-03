Respinta la richiesta dei domiciliari: Formigoni deve restare in carcere

Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, resta in carcere a Bollate, dove si trova dal 22 febbraio scorso per scontare una pena di 5 anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito del caso che ha coinvolto la Maugeri e il San Raffaele.

La Corte d'Appello di Milano ha infatti respinto, dopo alcuni giorni di riflessione, la richiesta della difesa dell'ex governatore oroginario di Lecco, di scontare la pena ai domiciliari, come sarebbe previsto in generale per gli ultra 70enni (e lui ha 71 anni). Perché, dunque, questa regola non si applica a Formigoni?

Il motivo risiede nella legge cosiddetta normativa "spazzacorrotti", approvata nel 2018 dalla maggioranza Lega-5 Stelle, secondo cui tra le eccezioni alla detenzione domiciliare per gli ultra 70enni c'è ora anche il reato di corruzione, mentre prima i condannati per corruzione ultra 70enni potevano ottenere i domiciliari.

La difesa di Formigoni si era appellata all'irretroattività prevista come principio generale dell'ordinamento: i reati per i quali l’ex presidente del Pirellone (ed ex senatore del Popolo della Libertà) è stato condannato risalgono a prima dell'approvazione della legge "spazzacorrotti". Ma la Procura generale, contestando questa tesi, aveva replicato che l'irretroattività non si applica alla modalità con cui si sconta la pena, bensì solo a stabilire se il fatto costituiva reato o no, quand'è stato commesso.