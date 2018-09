Non sono gravi le condizioni dei vigili del fuoco coinvolti nell'incidente. I colleghi: «Speriamo di riaverli presto con noi»

«I tre vigili del fuoco coinvolti nell’incidente alla rotonda di Malgrate non sono gravi e guariranno in pochi giorni. A loro va il nostro pensiero, nella speranza di poterli rivedere presto al lavoro».

Questa la dichiarazione rilasciata nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, dal dottor Peppino Suriano, referente dei Vigili del Fuoco di Lecco per quanto riguarda la comunicazione. Dirigenti e colleghi hanno voluto così esprimere pubblicamente un messaggio di vicinanza ai propri amici e colleghi dopo quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 1° settembre, quando un’autopompa con a bordo i tre vigili del fuoco si è ribaltata nella rotatoria, nella stessa tratta dove poco prima un pullman era andato in fiamme.

«Ieri nel primo pomeriggio tre vigili del fuoco del Distaccamento Volontario di Valmadrera sono rimasti coinvolti in un incidente stradale tra la SP 583 e Ponte Kennedy - si legge nella nota diffusa dai colleghi - Erano stati chiamati dalla sala operativa del Comando Provinciale di piazza Bione per intervenire, insieme ai colleghi di Lecco, per un incendio abitazione in località Germanedo. I tre vigili coinvolti nell’incidente, soccorsi tempestivamente dal personale sanitario, non hanno avuto conseguenze importanti sulle loro condizioni di salute, riportando lievi contusioni che i medici dell’ospedale hanno valutato guaribili in pochi giorni. Ai tre vigili del fuoco del Distaccamento di Valmadrera rivolgiamo i nostri più affettuosi auguri per una veloce guarigione, nella speranza di vederli presto operativi sui nostri mezzi di soccorso».