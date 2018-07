Centinaia di persone per ammirare la Luna Rossa al Planetario di Lecco

Coda chilometrica nel rione di Castello sopra Lecco per ammirare la Luna Rossa, fenomeno celeste cui il Planetario civico ha dedicato una serata. Iniziativa che ha riscosso parecchio successo, visto che sono state centinaia le persone che hanno composto il serpentone, snodatosi lungo corso Matteotti: già verso le ore 20 (la sovrapposizione dei corpi celesti iniziava alle 21.30, la biglietteria apriva alle 20.30) alcune decine di persone erano appostate all'esterno dell'ingresso di Palazzo Belgiojoso, segno di come l'interesse per il fenomeno, rarissimo, sia stato alto.