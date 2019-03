Nuova caduta massi: ancora chiusa al transito la Sp72 a Bellano

Nuova caduta massi sulla Sp72 a Bellano con conseguente chiusura della strada. Lo smottamento si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, in località Tre Madonne, e al momento non è ancora possibile sapere quando la carreggiata verrà riaperta.

«La strada provinciale è chiusa al transito causa caduta massi in carreggiata - ha reso noto il gruppo di maggioranza "Bellano Guarda Avanti poco prima di mezzogiorno - Ora è in corso il posizionamento della segnaletica di chiusura. La caduta massi è avvenuta oltre la zona chiusa per la precedente frana, verso sud. Appena possibile daremo aggiornamenti».

A seguito della frana si sono subito attivati anche i tecnici della Provincia di Lecco. Il dirigente del Settore Viabilità Angelo Valsecchi ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura al transito della Sp72 (al Pk 76+600) nel Comune di Bellano "a seguito della caduta di materiale lapideo e presenza di ulteriore materiale instabile" dalle ore 11 di venerdì 15 marzo fino a successiva revoca.