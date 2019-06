Trenord annuncia: «Due nuove corse lungo la Tirano-Lecco-Milano»

Trenord potenzia il servizio sulla Milano-Lecco-Sondrio-Tirano: dal cambio orario dello scorso 9 giugno sono effettuate tutti i giorni sulla linea due nuove corse, cioè la corsa 2556 (Milano Centrale 9.20-Tirano 12.05) e la corsa 2577 (Tirano 18.08-Milano Centrale 20.40), in precedenza effettuate solo il sabato e nei festivi per favorire la mobilità turistica nei fine settimana. Il successo avuto dai due treni, in aggiunta ai diciotto che ogni giorno attraversano la valle, costeggiano la riviera del Lario fino a Lecco e percorrono la Brianza, ha indotto Regione Lombardia e Trenord a inserirli stabilmente nel nuovo orario.

Attivate a cadenza giornaliera in occasione della stagione estiva, le due corse offrono a turisti e viaggiatori un’ulteriore opzione per raggiungere la Valtellina. Il potenziamento del servizio sarà, dunque, mantenuto anche da settembre.

Orari e fermate: cosa cambia

Di seguito i dettagli su orari e fermate:

Corsa 2556: Milano Centrale 9.20 – Monza 9.31 – Lecco 9.59 – Varenna Esino 10.23 – Bellano Tartavalle Terme – Colico 10.47 – Morbegno 10-59 – Sondrio 11.20 – Tresenda Aprica Teglio 11.52 – Tirano 12.05

Corsa 2577: Tirano 18.08 – Tresenda Aprica Teglio 18.17 – Sondrio 18.40 – Morbegno 18.59 – Colico 19.15 – Bellano Tartavalle Terme 19.31 – Varenna Esino 19.36 – Lecco 19.58 – Monza 20.26 – Milano Centrale 20.40

«L’attivazione delle due corse è l’ulteriore passo di un percorso di potenziamento messo in atto da Trenord per la valorizzazione della linea Milano-Tirano come vettore di collegamento anche per il turismo - si legge in una nota stampa -. Oggi la linea conta 30 corse nei giorni feriali; un terzo – 10 corse – è effettuato da convogli Coradia in doppia composizione, per oltre 500 posti a sedere. In questo modo, Trenord mira a offrire con mezzi di ultima generazione un’opzione di viaggio confortevole alla crescente domanda turistica. Le altre 20 corse sono effettuate da convogli media distanza a 8 carrozze».