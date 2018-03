Nutrie, l'intervento del Codacons: «Il Comune organizzi un censimento»

Il sovraffollamento di nutrie lungo le rive del lago e dell'Adda continua a fare discutere. Dopo la pubblicazione di un nostro articolo nella giornata di giovedì, in cui il biologo Samuele Venturini suggeriva come soluzione al problema una vasta campagna di sterilizzazione, sull'argomento è intervenuto anche il Codacons. L'associazione dei consumatori ha ripreso proprio l'articolo di Lecco Today per sostenere la stessa tesi portata dal ricercatore scientifico.

«Si tratta - spiega il Codacons attraverso un comunicato - di un problema in aumento che sta scombussolando la tranquillità della città, è evidente la necessità di un intervento prima che la situazione degeneri. Codacons chiede l'intervento del Comune di Lecco organizzando un censimento degli animali e la loro sterilizzazione, al fine di garantire un ambiente salubre ai cittadini e risolvere una problematica comunque presente, come accade ogni volta che una specie non origiaria del territorio vi si ambienta. Sarebbe utile anche una campagna di sensibilizzazione per i residenti, in modo da fornire tutte le informazioni necessarie per far vivere in tranquillità la convivenza con gli animali».