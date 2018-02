Oggiono: cade in azienda e si procura un trauma cranico. Operaio in ospedale

Non sono fortunatamente gravi le condizioni di un operaio soccorso nella tarda mattinata odierna in un'azienda di via Vignola a Oggiono, a due passi dal confine con Dolzago. Stando a quanto ricostruito, l'uomo, 59 anni, sarebbe caduto da circa un metro di altezza e avrebbe sbattuto la testa sul pavimento della ditta: immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, che ha attivato i soccorsi; sul posto si sono portate un'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e un'automedica, oltre a una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.

Le condizioni dell'uomo, passata l'iniziale paura, sono risultate essere stabili: l'operaio ha rimediato un trauma cranico, che comunque ne ha reso necessario il trasporto presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato accettato in codice giallo.