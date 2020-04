Olgiate Molgora, morti improvvise alla Casa Famiglia: si attendono i tamponi

Situazione delicata all'interno della Casa Famiglia di Olgiate Molgora. Negli ultimi giorni si sono infatti verificati alcuni decessi tra gli ospiti, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali di casi di Covid-19. Il comune brianzolo nelle scorse settimane è stato uno dei più colpiti dal contagio nel territorio lecchese. A informare la cittadinanza è il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco.

«Lunedì 30 marzo - spiega - sono stato informato dalla direzione della situazione complicata che stanno vivendo all'interno della struttura, e da quel momento sono in costante contatto con la direzione della Rsa, con Ats e con i familiari degli ospiti della Casa Famiglia. Desidero informarvi che la Casa Famiglia ha da giorni attivato gli opportuni protocolli di sicurezza, ma nonostante questo le condizioni di alcuni anziani si sono aggravate velocemente. Non sono attualmente in grado di dirvi se tra i defunti ci siano casi di Covid 19, perché ancora non sono stati effettuati i tamponi da parte di Ats. Alle famiglie delle persone scomparse, come già fatto in privato, ribadisco il mio più sincero cordoglio e quello dell'intera cittadinanza. Li abbraccio in questo momento di dolore, reso ancora più difficile dai tempi che stiamo vivendo».

Nel frattempo anche a Olgiate il Comune, insieme all'ufficio Servizi sociali, sta lavorando per deliberare i requisiti e per la successiva consegna dei buoni spesa finanziati con il contributo del governo (34mila euro) e destinati alle famiglie in difficoltà. Il Comune ha inoltre ordinato 8mila mascherine chirurgiche che saranno distribuite a tutta la popolazione. La distribuzione avverrà dopo il 15 aprile, tenuto conto dei tempi di consegna, e grazie all'aiuto del Gruppo Intercomunale della Protezione Civile del Parco di Montevecchia.

La comunicazione della Casa Famiglia

La Casa Famiglia di Olgiate Molgora, di fronte alla situazione sanitaria in corso, ha messo in campo da tempo le necessarie misure di prevenzione, proprio al fine di prevenire e ove possibile rallentare la diffusione epidemiologica in atto, attraverso disposizioni organizzative e sanitarie:

chiusura dell'accesso a tutti i visitatori esterni (familiari e volontari);

avvio di misure straordinarie per l'igiene degli operatori (igienizzante mani, organizzazione turni negli spogliatoi per evitare la compresenza di più persone, divieto di raggruppamento presso gli spazi comuni, dotazione Dpi) e avvio di uno “Sportello Ascolto” da parte di uno psicologo;

ancora più attenta e rigorosa pulizia di tutti gli ambienti e sanificazione quotidiana di maniglie, porte, pulsantiere ascensori, tastiere, finestre… ;

rafforzamento delle azioni di monitoraggio dei residenti da parte dei medici;

per i residenti, privati del calore e dell'affetto quotidiano di parenti ed amici, avvio della "Chiamata assistita" tramite tablet per continuare a vedere ed ascoltare i propri familiari;

attuazione di modalità di isolamento di residenti che mostrassero sintomatologia respiratoria e febbre.

Negli ultimi giorni tuttavia si sono registrate diverse situazioni febbrili altalenanti che improvvisamente si sono aggravate, portando ad alcuni decessi.

Siamo ad oggi in attesa di indicazioni rispetto all'esecuzione dei tamponi da parte dell'Ats, richiesti dalla Direzione Sanitaria della Casa Famiglia coerentemente alla nuova delibera regionale 30.03.2020.

Siamo in costante dialogo con l'Amministrazione locale che ringraziamo per il supporto e il continuo sostegno e siamo soprattutto vicini alle famiglie in questo momento di dolore e di prova.

Ringraziamo infine gli operatori in servizio che, con senso del dovere e abnegazione, hanno scelto di rimanere a fianco dei nostri residenti.