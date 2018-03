Olgiate. Tragico ritrovamento in un'abitazione di Canova: rinvenuto corpo senza vita

Sono state, purtroppo, confermate le preoccupazioni dei vicini del commerciante di cinquant'anni il cui corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 marzo in via del Centenario, a Canova di Olgiate Molgora. Titolare di un negozio in via Mirasole, sempre nel medesimo paese, da due giorni non faceva pervenire sue notizie a nessuno.

Nel pomeriggio un vicino ha chiamato i soccorsi, arrivati in loco sui mezzi dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa di Merate, che proprio in paese ha la sua sede: i sospetti dell'uomo sono stati confermati. I pompieri, una volta sfondata la finestra dell'abitazione, hanno rinvenuto il cadavere.

Il timore è che si sia trattato di un gesto estremo, ma sarà l'approfondimento delle indagini a chiarire in maniera definitiva il quadro della tragica vicenda.