Ragazza aggredita in treno: reagisce al ladro, rapinata e accoltellata

Serata di paura quella di venerdì per una ragazza di venti anni, aggredita e rapinata, come riportato dai colleghi di MilanoToday.it, su un treno della linea Milano-Lecco.

La sua disavventura, stando a quanto ha raccontato lei stessa ai carabinieri, è iniziata alle 21, quando - mentre il convoglio era all'altezza di Olginate - è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha strappato il cellulare dalle mani. Non contento, l'uomo - che la vittima ha descritto come un ragazzo nordafricano - le ha puntato contro un coltello e le ha ordinato di dargli i soldi che aveva nel portafogli.

La giovane, nonostante lo spavento, si è rifiutata e ha cercato di reagire, ma in quel momento l'aggressore l'ha colpita con la lama alla mano sinistra per poi fuggire e far perdere le proprie tracce in stazione.

La ventenne, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata medicata ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. I militari sono sulle tracce del rapinatore.