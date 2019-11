Colto da malore durante la messa, anziano trasportato in ospedale

Un anziano è stato colto da malore mentre si trovava a messa ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. I soccorsi sono scattati questa mattina, domenica, alle 9.30 nella chiesa di Olginate.

Dopo l'allarme al 118, in via Redaelli - dove si trova la parrocchiale di Sant'Agnese - è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco. L'uomo, 87 anni, è stato sottoposto alle prime cure e poi portato al Manzoni di Lecco in codice giallo. Numerosi i presenti durante la celebrazione, tra cui diverse autorità locali impegnate a partecipare alla cerimonia del IV Novembre. L'uomo colto da malore risiede a Olginate e in tanti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute.