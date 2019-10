Schianto tra auto e moto a Olginate, tre persone trasportate in ospedale

Paura questa mattina a Olginate per un incidente che ha coinvolto tre persone a seguito dello schianto tra un'auto e una moto. Il sinistro si è verificato poco prima delle 10 in via Spluga 69, lungo la Sp72, a poca distanza dal confine con Valgreghentino.

L'allarme è scattato in codice rosso, ma dopo il timore iniziale le condizioni dei tre pazienti rimasti feriti si sono per fortuna rivelate meno gravi. Sul posto sono arrivate due ambulanze da Lecco e una dalla sede dei Volontari del Soccorso di Calolzio, allertata anche la Polizia Stradale. Stando alle prime ricostruzione sembra che la macchina fosse in fase di svolta quando ha impattato contro la moto.

Ad avere la peggio un uomo di 42 anni trasportato in codice giallo all'ospedale di Merate in stato cosciente ma con un politrauma. Un 22enne ha invece riportato un trauma a un arto (anche per lui destinazione Ps Merate in giallo) mentre una donna di 51 anni è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Lecco.