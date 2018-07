Olginate: lavori sul ponte Cesare Cantù, chiuso per due giorni

La Provincia di Lecco ha disposto l'istituzione del senso unico alternato lungo la strada provinciale 74 Olginate-Calolziocorte in corrispondenza dell’area di cantiere per il posizionamento dei segnalatori luminosi presso il ponte Cesare Cantù, nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 luglio dalle 8.00 alle 17.30.

Il provvedimento si è reso necessario per procedere al ripristino della funzionalità del sistema di segnalazione di ostacolo al volo (SOV) alla sommità delle antenne del ponte Cesare Cantù a scavalco sull'Adda, a tutela della sicurezza del trasporto aereo e dei velivoli in transito nei pressi del ponte.

Per l'esecuzione di questi lavori la società Combustion and Energy srl, a cui sono stati affidati i lavori di ripristino, ha richiesto alla Provincia di Lecco la chiusura al transito di una corsia della strada provinciale 74 per consentire il posizionamento di una piattaforma aerea.

Tenuto conto dell'importanza del collegamento viario rappresentato dalla strada provinciale 74 per i centri abitati della zona e per le attività commerciali dell'intera area, la Provincia di Lecco ha ritenuto opportuno ordinare la regolamentazione temporanea della viabilità mediante l'istituzione di un senso unico alternato presso l’area di cantiere sul ponte Cesare Cantù, per consentire l'esecuzione dei lavori e tutelare l'incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro.