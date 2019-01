Olginatese fugge dai Carabinieri e finisce fuori strada: arrestato

Fugge dai carabinieri, esce di strada e finisce in manette. Nella serata di ieri, martedì 15 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Cremella hanno arrestato R.G., 46enne di Olginate per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel comune di Garbagnate Monastero, hanno intercettato l'uomo che, alla guida di un’autovettura, vista la pattuglia dell’Arma, ha tentato di darsi alla fuga. Scappando ha poi sbandato uscendo dalla sede stradale.

L’arrestato, che è risultato privo di patente di guida, in quanto revocata dalla Prefettura di Lecco nel dicembre 2018, nella mattinata odierna è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.