Bimbo di un anno ingerisce detersivo per lavatrice all'una di notte

Grande spavento a Oliveto Lario, nella notte fra domenica e lunedì, dove un bimbo di un anno è finito in ospedale a causa dell'ingerimento di sostanze pericolose.

È accaduto in località Alpetto, non lontano dal Santuario della Madonna del Ghisallo. La chiamata al 118 è giunta poco dopo la una. Sul posto un'ambulanza dei Volontari di Bellagio che ha soccorso il piccolo, trasportandolo successivamente all'ospedale di Erba.

Dalle prime informazioni raccolte pare che il bambino abbia ingerito accidentalmente detersivo per lavatrice, ma per fortuna le sue condizioni non hanno mai destato particolare preoccupazione. All'arrivo al nosocomio, infatti, è stato valutato in codice verde.

Difficile, in ogni caso, ipotizzare come questo bizzarro incidente si sia potuto verificare, tanto meno nel bel mezzo della notte.