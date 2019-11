Germano ferito con la cerbottana: gli agenti della Provinciale lo recuperano a Oliveto Lario

Gli agenti della Polizia provinciale hanno recuperato nello specchio d'acqua antistante Vassena di Oliveto Lario un germano che era stato segnalato da cittadini e pescatori della zona, anche sui social, in quanto lesionato da un dardo di cerbottana, conficcato all'altezza del capo.

L'animale è stato soccorso tramite natante dal nucleo faunistico della Polizia provinciale di Lecco e affidato alle cure di una veterinaria.

Solo gli esami strumentali consentiranno di valutare la possibilità o meno di estrarre il dardo (forse uncinato) senza complicazioni ulteriori per il germano, già in evidente stato di sofferenza. La Polizia provinciale ha proceduto a segnalare il fatto, a carico di ignoti, all'Autorità giudiziaria per maltrattamento di animale.

