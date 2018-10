Oliveto Lario piange la scomparsa dell'ex sindaco Zerbi

È scomparso questa mattina, mercoledì, all'età di 78 anni Angelo Antonio Zerbi, conosciuto da molti come docente e preside della scuola media di Bellagio e di Asso ma anche per la sua attività di amministratore: fu infatti sindaco di Oliveto Lario dal 1992 al 1998.

«Aveva ereditato una situazione amministrativa non facile e come colleghi - ricorda l'ex sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi - abbiamo apprezzato la profonda cultura e rettitudine, la volontà, fondamentale per una piccola realtà amministrativa come Oliveto Lario, di collaborare con i comuni vicini. Viveva la pubblica amministrazione come un desiderio di maggior giustizia umana e questo non è poco».

Il proessor Zerbi, già vedovo, lascia tre figli con le rispettive famiglie e i nipoti. I funerali si svolgeranno giovedì alle ore 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Vassena.