Si fa male praticando sci nautico, 26enne in ospedale

Incidente sulle acque del lago nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 agosto. Intorno alle 12.40, nello specchio lacustre antistante l'abitato di Oliveto Lario a Onno, un ragazzo di 26 anni si è procurato una ferita praticando uno sport sempre più diffuso nel nostro territorio, lo sci nautico.

Con ogni probabilità il giovane si è fatto male cadendo in acqua. Per lui è stato necessario l'intervento dei mezzi di soccorso, per l'esattezza un'ambulanza della Croce rossa di Asso. I volontari, allertati con un codice giallo, gli hanno prestato le prime cure sulla riva e trasportato in ospedale, al Manzoni di Lecco, poco prima delle 14 per fortuna in codice verde.